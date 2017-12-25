ليبيا_الآن| اختتم أكثر من 55 ممثلا من جنوب ليبيا في #تونس، منتدى اعتماد ميثا…

#ليبيا_الآن| اختتم أكثر من 55 ممثلا من جنوب ليبيا في #تونس، منتدى اعتماد ميثاق عام للمصالحة، يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منبثقة من خيارات الشعب الليبي، وبروح الديمقراطية الحقيقية، دون أي ضغوط أو إملاءات.





