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#ليبيا_الآن| اختتم أكثر من 55 ممثلا من جنوب ليبيا في #تونس، منتدى اعتماد ميثا…

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| اختتم أكثر من 55 ممثلا من جنوب ليبيا في #تونس، منتدى اعتماد ميثاق عام للمصالحة، يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منبثقة من خيارات الشعب الليبي، وبروح الديمقراطية الحقيقية، دون أي ضغوط أو إملاءات.



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