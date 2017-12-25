العمروني: «خراب نواجع» تعكس الوضع الاجتماعي والسياسي لليبيا

بدأ الفنان، ميلود العمروني، بروفات (تجارب) العرض المسرحي «خراب نواجع» على خشبة المسرح الوطني في مدينة بنغازي.

وقال العمروني لـ«بوابة الوسط»، الاثنين، إن: «(خراب نواجع) هي مسرحية ستعرض منتصف الشهر القادم، وهي من تأليفي وإخراجي أيضًا».

وأوضح أنه يتبع في هذا النص الكتابة «الدرامتورجية»، كما كتب على النهج نفسه مسرحياته السابقة ومنها «هبوط اضطراري».

وأضاف: « المسرحية تتحدث عن الوضع السياسي والاجتماعي بشكل عام في البلاد، وسيتم تقديم وجوه جديدة في المسرحية، إضافة إلى ممثلين معروفين في بنغازي».

ومسرحية «خراب نواجع» من بطولة مراد العرفي وحاتم قرقوم وحسين العبيدي وأيمن نحول، بمشاركة العديد من الممثلين الشباب.

من بروفات مسرحية «خراب نواجع»للعمروني (بوابة الوسط)

وجدير بالذكر أن المصطلح المسرحي «الدراماتورجيا» هو يوناني الأصل لكنه لم يحظى بأي مرادف عربي دقيق حتى الآن، شأنه شأن العديد من المصطلحات الأجنبية الإجرائية في الفنون البصرية والسمعية والمشهدية مثل: الكوريغرافيا، الغروتسك، الماكياج، والسيناريو، وكلمة الدراماتورجيا، بحسب المعجم المسرحي، لها مجال دلالي واسع لأنها تدل على وظائف متعددة ظهرت تباعًا مع تطور المسرح، وهي مأخوذة من الفعل اليوناني الذي يعني يؤلّف، أو يشكل الدراما، وتُستخدم بلفظها اللاتيني في غالبية لغات العالم، وكذلك في اللغة العربية، اذ لم يُعرف المفهوم، ولا يوجد له مرادف، بل تُستخدم مصطلحات أخرى تغطي بعض الجوانب الدلالية لمصطلح دراماتورجيا، مثل تكييف، أو إعداد، أو قراءة، أو كتابة.

من بروفات مسرحية «خراب نواجع»للعمروني (بوابة الوسط)

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