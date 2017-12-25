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الخراز: لا احتجاز لمواطن دون إذن من النيابة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذر المتحدث باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز، بعض الشخصيات التي وصفها بالجدلية، من التدخل في الشؤون الأمنية.

وأكد الخراز، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أن الأجهزة الأمنية لا تقوم بحبس مواطن إلا بإذن من النيابة العامة، أوالنيابة العسكرية، وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الأمنية في بنغازي.

وأضاف الخراز، أن كل ما صدر من شخصيات جدلية بتدخلها في أمور أمنية سيعرضها للمسألة القانونية، مبينا أنه لا مكان للعبث في العمل الأمني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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