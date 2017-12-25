«مروان» يرفض التجديد لمانشستر يونايتد

رفض نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي مروان فيلايني، عرضًا لتجديد عقده مع النادي، متمسكًا بطلب الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيلايني (30 عامًا) لم يعد يرغب في البقاء مع يونايتد بسبب طريقة تعامل الإدارة معه، لذا يبحث عن مخرج في الميركاتو الشتوي، أو الانتقالات الصيفية المقبلة، على أقصى تقدير للخروج بشكل أمن، كما كشفت جريدة «دايلي إكسبريس» البريطانية، الأحد.

ويرغب فيلايني في لعب المزيد من الدقائق ليكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل، ورجحت وسائل الإعلام البريطانية انتقال النجم البلجيكي إلى الدوري الصيني.

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