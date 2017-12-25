ديوان المحاسبة بالبيضاء يتخذ قرارات جديدة بشأن محطة كهرباء سوسة الغازية

المتوسط:

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء، عمر صالح، قراره اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراءات تعاقد بتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء سوسة الغازية بعدد (3) وحدات غازية نوع (SGT5-4000F) بكامل ملحقاتها وبقدرة إجمالية (921 ميجاوات).

وأوضح صالح، أنه من المزمع التعاقد على توريد المحطة من قبل شركة (سيمنس) الألمانية وفقاً للشروط الواردة بالعقد الأصلي بقيمة (598,556,226.681 د.ل) خمسمائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وستة وعشرون دينار و(681) درهم، بشرط التأكد على الالتزام بتوفير التغطية المالية اللازمة خلال مدة مراحل التنفيذ، ومراعاة الاحتفاظ بحقوق المنتزعة أرضهم في التعويضات وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة (وقتذاك) رقم (110) لسنة 2008م ما لم يسبق صرفها في السابقة، إضافة إلى مراعاة إتمام إجراءات نقل ملكية المواقع المنتزع للمنفعة العامة وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطور العمراني، وإحالة العقد للديوان بعد توقيعه من الطرفين وتصديقه من مصلحة الضرائب.

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