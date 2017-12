“برقة” تبحث تفعيل دستور الـ”51″

مراسلون |218TV

بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا، أقيم مؤتمر برقة لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، بمدينة البيضاء، داخل قاعة البرلمان، حيث تم تقديم عدد من ورقات البحث والعمل، التي تناقش أحقية إعادة تفعيل دستور 1951 والسبل المُمكنة للوصول إلى ذلك.

وعُقد المؤتمر بحضور أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من النشطاء والحقوقيين بالمنطقة الشرقية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر، حمدي يقعوب، لقناة 218، إن هذا الحراك المدني يدعو للرجوع إلى الشرعية الدستورية وعودة دستور 31 اغسطس 1969 الذي وبحسب قوله، سيضمن حقوق المواطنين الليبيين، وسيُحافظ على كافة مكونات الدولة، ويحمي حقوق الأقليات.

وأضاف يعقوب، يجب على الليبيين إعادة الحكم الملكي ومنح قوانينه الفرصة لتصحيح مسار العديد من المشاكل التي تواجهها ليبيا الآن، وفي حال لم ينجح في ذلك يمكن اللجوء إلى إقامة استفتاء حول أنظمة الحكم الاخرى.

وأشار عضو اللجنة التحضيرية إلى أن مقترح الدستور المقدم من قبل لجنة الـ60 تضمن العديد من التفاصيل التي لا يحتاجها الدستور.

وتم طرح مشروع تفعيل دستور الاستقلال في آخر الجلسات التي عقدتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، كأحد الخيارات التي من الممكن أن تكون ناجحة في حال فشلت الهيئة في التوصل إلى صياغة مشروع الدستور، بحسب ما قاله عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي.

