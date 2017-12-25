الحامدي: هذه هي الاجراءات التى اتخذتها بلدية ابو سليم لمنع تكون برك المياه

ليبيا – أكد عميد بلدية بوسليم عبد الرحمن الحامدي عدم وجود تجمع للمياه في المنطقة بكل أحيائها وإستقرار الوضع فيها إذ يتواجد مشروع الهضبة خارج مخطط البلدية المفتقرة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي فيما لا يوجد فيضانات بمجرى وادي المجنين.

الحامدي ثمن بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أّذيع السبت عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد جهود القائمين بعملهم رغم الصعاب والظروف لاسيما بعد وصول بلاغ هاتفي من الغرفة الأمنية المشتركة يشير إلى إرتفاع منسوب المياه في سوق الوادي بشكل ملحوظ لتتنافر القطاعات الأمنية والخدمية إلى حين الإنتهاء من أعمالها وخفض منسوب المياه وإزالة جميع المخلفات وتنظيف الوادي بأكمله.

وأضاف بأن من بين المشاكل التي واجهت البلدية في الوادي وجود مخلفات مواد البناء والقمامة فيما لا توجد أي برك مياه في السوق التجاري مشيرا إلى أن نهاية شتاء العام الماضي شهدت التنسيق بين بلدية بو سليم وشركة مياه الصرف الصحي لتنفيذ خط يمر في وسط البلدية ويعمل على منع وقوع البرك والفيضانات فيها لأنه يصب في مجرى وادي المجنين في وقت يجب فيه تقديم الشكر للأهالي لتعاونهم مع البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية