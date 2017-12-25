المفوضية العليا تعلن إضافة 3 مراكز انتخاب في القره بوللي

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إضافة 3 مراكز انتخاب جديدة بدائرة القره بوللي، وهي: حي السماء، والحديبية، والحي الصناعي.

وقالت المفوضية، أن التسجيل في المراكز الانتخابية حق اصيل لكل مواطن يضمن له حق المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تتضمن الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضحت المفوضية أنها قامت بفتح سجل الناخبين لتقوم بتحديث السجل المغلق منذ 3 سنوات ليتمكن كل المواطنين من ادراج اسمهم بهذا السجل، الأمر الذي من شانه أن يوفر على المفوضية الكثير من الوقت مستقبلا في حال اجراء اي استفتاء او اي استحقاق انتخابي.

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