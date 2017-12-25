تفاصيل لقاء وكيل وزارة الصحة مع مدراء المستشفيات ببنغازي

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، مع مدراء المستشفيات العاملة بمركز بنغازي الطبي، لبحث سير العمل والوقوف على المعوقات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تكون الاطقم الطبية، والطبية المساعدة لكل المستشفيات العاملة تحت تصرف مركز بنغازي الطبي، على ان تقوم الادارات المختصة بالمركز بعمل جداول مناوبة للوحدة لتلك العناصر وتبعيتها، كذلك الاتفاق على استعمال الميزانيات المخصصة في التغذية، والنظافة والتطوير لتلك المستشفيات العاملة بالمركز، وبالتنسيق بين المراقبين الماليين، ومدارء المستشفيات الى حين تشغيل المستشفيات المغلقة داخل مدينة بنغازي.

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