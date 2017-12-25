خبير روسي: الدكتور سيف الإسلام مفتاح الحل في ليبيا

في خضم الأزمة والحرب الأهلية، تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل. ومنذ إطلاق سراحه في يونيو الماضي، يجري الحديث عن المهندس سيف الإسلام معمر القذافي كمرشح مفضل محتمل لهذا المنصب

قال ديفيد أوتو، خبير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مدير الأمن والاستخبارات في TGS، إن توحيد القبائل الليبية أمر محوري لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد أوتو أن الدكتور سيف الإسلام صقلته التجارب السياسية، ليفهم ما يلزم للدفع بليبيا إلى الأمام، ولإقامة نمط حكومي حديث من قبل الشعب لأجل الشعب، ونظام يكون عصياً على التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأعرب أوتو عن اعتقاده أن سيف الإسلام، بعد أن قضى الكثير من الوقت في الاسر، كان لديه الوقت للتفكير فيما حدث، موضحاً أنه يملك الآن الفرصة إذا اختار الشعب الليبي انتخابه رئيسا مقبلا.

وأضاف ديفيد أوتو أن سيف الإسلام يملك المصداقية، ويعلم جيدا أن الشعب الليبي هو ما يهم في النهاية، مؤكداً أنه يعرف أيضا أن الكثير من الليبيين الذين يملكون سلطة التصويت ما زالوا يشكلون الأغلبية الصامتة، ولا يزالون يعانون أكثر من غيرهم جراء ما أصبحت عليه ليبيا بعد استشهاد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وكشف أن سيف الإسلام تمكن في هذه المرحلة المبكرة جداً من الفوز بحوالي 80٪ من أعضاء اتحاد المجالس القبلية، موضحاً أن ليبيا تَعد حوالي 140 قبيلة.

وأوضح الخبير الروسي أن الزعيم الراحل كان يعرف أن أكبر تحد تواجهه أي قيادة، ومن شأنه أن يهدد وحدة ليبيا وتقدمها هو المعطى القبلي المتنوع، حيث تريد كل قبيلة أن تكون هي المهيمنة، كاشفاً أن وسائل الإعلام الغربية اقرت بما فعله الشهيد، إذ تمكن من السيطرة بشدة على كل هذه القبائل الـ 140.

وبيّن أوتو أن سيف الإسلام عايش هذه التجربة خلال قيادة والده الزعيم الراحل معمر القذافي، اضافة للوقت الذي قضاه في الاسر مكّنه من فهم ديناميات النظام القبلي ومن وضع بعض القبائل الرئيسية معاً، مؤكداً أنه في موقف قوي نتيجة الدعم الكبير من بعض هذه القبائل.

كما أكد أن الكثير من الليبيين سئموا الاعتقاد بأن حكومة الوفاق غير المعتمدة ستتمكن من خلق الاستقرار، موضحة أن القبائل تشعر بخيبة الامل وتستحضر الطريقة التي كان يدير بها الزعيم الراحل معمر القذافي ليبيا، معتقدين أن ذلك كان أفضل بكثير.

وتابع بالقول “وبسبب ذلك، كان سيف الاسلام قادراً على جلب الكثير من الدعم، لأنهم يرون أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه فعلا توحيد معظم هذه القبائل”.

وقال ديفيد أوتو إذا نجح سيف الاسلام في الانتخابات فإن الامر سيكون مثيرا للاهتمام، معرباً عن اعتقاده بأن السيناريو سيكون مربكاً وغير معقول إلى حد ما بالنسبة للغرب.

وأضاف أن رد فعل الليبيين هو ما سيهم في النهاية بالنسبة لسيف الإسلام، مؤكداً أنه لا أحد آخر يهم حقا.

ويعتقد أوتو أنه إذا نجح سيف الاسلام في الجمع بين الليبيين، ووقف الأزمة التي تواجهها معظم البلدان جراء الوضع في ليبيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وأيضا إذا هزم خليط الجهاديين في منطقة الصحراء بما يخلق الاستقرار لجيرانه الإقليميين، فإن رد فعل الغرب سيتغير لما هو أفضل.

كما كشف أن الغرب يبحث عن بعض المعجزات لإصلاح هذه المشكلة، حتى لو استفاد منها بطريقة ما من منظور جيوسياسي، معتقداً أن لديهم الكثير ليقولونه في حالة انتصار سيف الإسلام.

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