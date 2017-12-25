إصلاح عطل الكابل البحري شرق ليبيا.. وعودة الخدمة خلال يومين

أعلنت شركة هاتف ليبيا أنه تم الشروع في إصلاح عطل الكابل البحري سوسة – درنة، ودرنة – طبرق، بغرفة الإنزال على الشاطئ بمدينة درنة، والذي تعطل بسبب تفجير الغرفة منذ 4 أعوام.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إنه سيتم ارجاع الخدمة على طبيعتها خلال اليومين القادمين.

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الشروع في صيانة «كابل Silphium» لتحسين الإنترنت شرق ليبيا

وكانت فرق العمل بشركة هاتف ليبيا وشركة الاتصالات الدولية المشتركة، استأنفت صيانة «كابل Silphium» البحري في مدينة درنة، في 15 يوليو 2016، ولم تذكر الشركة أسباب تعطل الصيانة.

وكان «كابل Silphium» استهدف على تمام الساعة 2:15 صباحاً يوم 28 أغسطس 2013، ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة بغرفة نقطة الإنزال، ونتج عن التفجير انقطاع للكابل المغذي لمدن درنة وسوسة وطبرق.

وجرى نقل الخدمة آلياً على كابل الحماية لشبكة الجيل القادم في حينها، إلا أن الخدمة الدولية تأثرت بهذا العطل وخدمة الإنترنت سعة 1 جيجا الخاصة بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية والمستخدمة بالمنطقة الشرقية، كما تسبب في توقف حركة الكابل البحري في طبرق – سوسة نتيجة انقطاع الكابل البحري في الغرفة الرئيسية.

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