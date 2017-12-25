



محمد الامين يكتب :

تاورغاء وشقق الدعوة الإسلامية.. حسن النوايا لا يغطي على هيمنة منطق الميليشيات، ولا يطمئن من مخاوف المستقبل.

لا أحد يمكن أن ينكر أهمية خطوة مثل تمكين 70 أسرة من نازحي تاورغاء بطرابلس من شقق بالمباني السكنية الملحقة بمجمع جمعية الدعوة الإسلامية.. فالمعاناة وحالة الطوارئ الانسانية يمكن أن تفرض الكثير من الحلول الاستثنائية.. لكن ما لا ينبغي قبوله هو أن تتولى كتيبة الحلبوص، اتخاذ قرار من هذا القبيل، والإعلان عنه، والشروع في تنفيذه؟؟!!

نجد أنفسنا أبعد ما نكون عن منطق الدولة، وعن الحياة العادية.. فهنالك مهما كانت الأحوال، حكومة يفترض أنها تُعنى بهذا الأمر.. ولديها وزراء مختصون يتقاضون آلاف الدينارات، ويتمتعون بامتيازات تجعل من واجبهم النظر في مشاكل المواطن، وخصوصا أثناء الكوارث.. أين وزارة الإسكان؟ أين وزارة الشئون الاجتماعية؟ أين الهيئات الاغاثية النظامية؟ اين رئاسة الحكومة؟ لا شيء على الاطلاق.. يُصاب الجميع بالبهتة ويدخلون في حال عجز وذهول، إلى يأتي الفرج من ميليشيا كي تتدخل وتقدم مخرجا من المشكلة.. لا أدري هل ينبغي شكر جماعة الحلبوص وهم الذين كانوا سببا من أسباب معاناة أهالي تاورغاء؟ أم توبيخ الحكومة التي خرج رئيسها –المغرم بتكريس دولة اللقطة- كي يحتفي بالصور كالعادة؟

في مثل هذه الحالات يحتاج المواطن إلى وجود دولة تحتضنه، ومعاملة تجعله يقتنع أن هنالك ببلده من يتحمل مسئولية السهر على راحته وتوفير احتياجاته.. فكيف تريدون من المواطن أن يؤمن بمقولة الدولة والتي تنهار يومياً أمام عينيه؟ كيف عليه أن يحترم كيان الدولة وهي تتضاءل أمام مكّرمات كيانات ميليشيوية كان الناس إلى وقت غير بعيد ينادون بسقوطها وحلّها ورفع الغطاء عنها لفائدة الدولة؟

ان الدولة ليست غطاء شفافا ولا ثوبا فضفاضا يستخدمه كل من هبّ ودبّ.. الدولة مؤسسات.. والمؤسسات تحتاج مسئولين وطنيين وأكفاء حتى لا تكون مجرد شبح أو غول يرهبه المواطن ولا يستفيد من حمايته ولا من مساعدته..

في الختام نخشى أن يكون الهدف من وراء هذا العمل النبيل في ظاهره توطين لتحويل حقّ عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم إلى مجرد وهم وحلم قديم!!

.. وختاماً ، أيضا، نحن موقِنُون أن النازحين يستحقون شققاً في أي مكان ما دامت ستحفظ كرامتهم وتوفر لهم الملجأ الآمن من البرد والمعاناة، لكن.. من أعطاهم لا يمتلك قطعاً ما أعطى!! وفي نفس الوقت لن نبخس عمل أنساني قاموا به تجاه نساءاً وولداناً مستضعفين في الارض .

أنما نخشى يأتي يومٌ من يفرضُ عليهم مغادرتها، أو يساومُهم على البقاء بها، أو يشترط عليهم مقابل تمليكها أو إيجارها؟؟!!

من يستطيع ضمان ذلك؟ لا أحد.. ما دامت الدولة غائبة.. والله المستعان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا