اتفاق مبدئي بين العراق والصين لتطوير حقل نفطي

أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستوقع اتفاقًا بالأحرف الأولى مع شركة النفط الصينية «جنهوا» لتطوير حقل نفطي قرب بغداد.

وقال ناطق باسم وزارة النفط، بحسب وكالة «رويترز»، إن الهدف هو الوصول بالإنتاج في الجزء الجنوبي لحقل شرقي بغداد إلى «40 ألف برميل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ العقد».

وستستخدم موارد الحقل لتغذية مصفاة الدورة والمحطات الكهربائية القريبة منها.

وبموجب الاتفاق ستبني شركة «جنهوا»، التي تديرها الدولة الصينية، مدينة سكنية للعمال، تشمل مرافق خدمية تضم حضانة ومدرسة ومستوصفًا طبيًا.

كما يلزم العقد الشركة الصينية بالاعتماد على الأيدي العاملة العراقية بنسبة 50 % تزداد لاحقا لتصبح 80 %.

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