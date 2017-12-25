الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية عام 2018

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن لبلاده محددات ثابتة تماما في سياساتها الخارجية في التعامل مع القضايا الإقليمية وخاصة القضية الليبية.

مشددا في تصريحات صحفية أمس على الاتجاه الدائم الذي تؤكده مصر من خلال اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، و التي تنادي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية عام ألفين وثمانية عشر، والاكتفاء بهذا الحد من الفترات الانتقالية، كما أشار إلى أن بلاده على طول الخط مع وحدة الأراضي الليبية ولم شمل الليبيين وبسط الأمن ولاستقرار في ليبيا.

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