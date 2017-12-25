المايسترو شارل دوتوا متهم بالتحرش الجنسي

تحقق أوركسترا مونتريال السمفونية في قضية تحرش جنسي، متعلقة بقائد الأوركسترا السويسري شارل دوتوا، على خلفية شكوى تقدمت بها، السبت، عازفة من مونتريال.

وجاء في بيان صادر عن الأوركسترا، الاثنين: «بعد كشف معلومات تتعلق بالسيد شارل دوتوا، قررت اللجنة التنفيذية لأوركسترا مونتريال السموفنية بدء إجراءات للتحقق من احتمال وجود تحرش جنسي داخلها»، مشيرًا إلى أن طرفًا مستقلًا باشر التحقيق، حسب «فرانس برس».

ونفى شارل دوتوا البالغ 81 عامًا والذي تولى قيادة أوركسترا مونتريال السموفنية مدة 25 عامًا (1977-2002) نفيًا قاطعًا السبت، أن يكون ارتكب تحرشًا جنسيًا كما هو متهم، واصفًا الاتهامات بأنها «صادمة».

ورفعت الشكوى بعدما كشفت أربع نساء هن ثلاث مغنيات أوبرا وعازفة أن شارل دوتوا اعتدى عليهن جنسيًا بين عامي 1985 و2010، على ما ذكرت معلومات أوردتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.

وإثر كشف هذه المعلومات، قررت خمس فرق أوركسترا عالمية، من بينها أوركسترا لندن الفلهرمونية الملكية وأوكسترا نيويورك الفلهرمونية، وقف تعاونها مع المايسترو السويسري.

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