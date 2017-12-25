الدولية للهجرة تقدم مساعدات انسانية لمركز إيواء تاجوراء

قدمت المنظمة الدولية للهجرة، شحنة مساعدات إنسانية، إلى مركز ايواء المهاجرين فرع تاجوراء، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.

وتتضمن شحنة المساعدة التي تسلمها مركز تاجوراء، التي تم توزيعها على 350 مهاجر، مسلتزمات صحية، وشخصية، للمساهمة في تحسين أوضاعهم في مركز الإيواء.

يشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات التي تنشط في المجال الانساني، تباشر إمداد مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بالمساعدات الانسانية، عقب الحملة الإعلامية التي عرفت بـ “الاتجار بالبشر” في ليبيا.

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