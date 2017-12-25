القبض على تشادي وليبي في جالو قتلا مسنا وسرقا سيارته

أكدت مصادر محلية متطابقة في جالو، مقتل المواطن محمد شلوم خنقًا داخل مزرعته، على يد شخصين أحدهما ليبي والآخر تشادي بعد سرقة سيارته.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن شلوم نقل عاملين يوم السبت من أمام محل لبيع الإسمنت لغرض تنزيل الإسمنت من شاحنة بمزرعته، إلا أنه تم العثور على جثته لاحقًا واتضح أنه قتل خنقًا وسيارته اختفت.

وفي السياق ذاته، قال آمر سرية حقل النخلة النفطي بجهاز حرس المنشآت النفطية الرائد فالح الشكري في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن دوريات قسم النجدة بجالو ودوريات الجيش وحرس المنشآت خرجت للبحث عن الجناة والسيارة بعد التعميم عليها (تويوتا فجعة)، وتم القبض على المتهمين مساء الأحد قرب بلدية مرادة.

وأكد الشكري استعادة السيارة وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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