ديوان المحاسبة بالبيضاء يوافق على عقد محطة كهرباء سوسة

وفق ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء، اليوم الإثنين، على إجراءات التعاقد مع شركة «سيمنس» الألمانية وفقاً للشروط الواردة بالعقد الأصلي بقيمة استثمارية تتجاوز 598 مليون دينار.

وجاء القرار الصادر عن رئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، بناء «على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها، على إجراءات تعاقد الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة»، حسب نص القرار.

وتشمل المحطة الجديد 3 وحدات غازية من طرارز (SGT5-4000F) بكامل ملحقاتها وبقدرة إجمالية (921 ميجاوات)، وفق ديوان المحاسبة في البيضاء.

وأشار القرار إلى أن قيمة التعاقد تبلغ (598,556,226.681 مليون دينار) خمسمائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وستة وعشرون دينار و (681) درهم.

واشترط القرار «التأكد على الالتزام بتوفير التغطية المالية اللازمة خلال مدة مراحل التنفيذ»، و«مراعاة الاحتفاظ بحقوق المنتزعة أرضهم في التعويضات».

وطالب ديوان المحاسبة بالبيضاء بـ«مراعاة إتمام إجراءات نقل ملكية المواقع المنتزع للمنفعة العامة وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطور العمراني»، و«إحالة العقد للديوان بعد توقيعه من الطرفين، وتصديقه من مصلحة الضرائب».

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