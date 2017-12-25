7 أسباب تفسر لك تكرار الدورة الشهرية

تعاني بعض السيدات من ظاهرة تبدو متكررة في بعض الحالات، وهي تكرار الدورة الشهرية لمرتين في شهر واحد، وهو الأمر الذي يبدو مفسرًا عبر عدد من الأسباب العلمية الواضحة، وفي هذا السياق يستعرض موقع مجلة “وومان هيلث” مجموعة من التفسيرات الصحية لهذه الحالات..

وسائل منع الحمل

إذا كنتِ من المداومات على تناول حبوب منع الحمل قبل الجماع، فإنك من المتوقع أن تتعرضِي لتكرار الدورة الشهرية إذا ما نسيتِ في يوم ما تناولها بشكل منتظم، وتظهر علاماتها بعد الجماع بيوم أو اثنين على أقصى تقدير، حيث تتراجع بعض الهرمونات التي اعتاد الجسم إفرازها بسبب الحبوب، مما يؤدي إلى نزول دماء الدورة.

الحمل

قد يكون الحمل تفسيرا منطقيا لتكرار الدورة الشهرية لبعض السيدات، فهناك حالات خاصة تتعرض لنزول دماء الحيض أكثر من مرة بسبب تلقيح الحيوان المنوي للبويضة بشكل رئيسي، وهو ما يفسر حدوث تلك الحالة، خاصة في الحمل للمرة الأولى.

الأورام

يمكن أن تتسبب بعض الأورام الليفية الحميدة التي تنمو داخل الرحم، وهي شائعة للغاية، في تغير النمط الهرموني للسيدات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تكرار الحيض خلال شهر واحد، خاصة إذا تم لمسها أثناء العلاقة الجنسية.

العدوى المهبلية

تصاب منطقة عنق الرحم بعدوى مهبلية شهيرة ومنتشرة، لا سيما في الشهور الأولى من الزواج، وهو ما قد يتسبب في نزيف في أوقات مغايرة للدورة الشهرية المعتادة، إلا أن تلك الحالة لا يمكن اعتبارها بشكل رئيسي ضمن مرات الحيض للسيدات.

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الغدة الدرقية

قد يؤدي خمول الغدة الدرقية أو الإفراط في نشاطها إلى عدم انتظام الحيض بسبب تغير الهرمونات التي يفرزها الجسم، خاصة أنها تعد واحدة من أهم العوامل التي تتحكم في انتظام الدورة الشهرية والتبويض وغيرها بشكل رئيسي.

تكيس المبيض

تمثل هذه الحالة اختلالا في التوازن الهرموني، مما يؤدي -فى نسبة تتراوح من 8 و20% من السيدات- إلى عدم انتظام الحيض، أو تكراره لأكثر من مرة شهريا.

الخلايا السرطانية

يمكن أن تسبب الخلايا السرطانية نزيفا غير منتظم في المهبل، وهو ما قد يُهيئ لبعض السيدات تعرضهن للدورة الشهرية، لا سيما أن الآلام المصاحبة قد تكون مشابهة لتلك التي تتصل بالحيض العادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا