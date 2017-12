قوائم “المفوضية” تعكس استمرار الأمل الليبي

يُظهر الارتفاع المُستمر بأعداد الناخبين الجدد، ضمن قوائم المفوضية العليا للانتخابات، بأن الليبيين مازالو يعلقون آمالهم على أن تحمل مرحلة الانتخابات بصيص أملٍ قد ينتهي بإخراجهم من حلقة النزاع، وأن تكون الانتخابات القادمة الخطوة التي ستُهدي ليبيا دفعةً نحو مُستقبل أفضل.

وكانت المفوضية قد أعلنت أمس، أن المجموع التراكمي للمسجلين بالانتخابات منذ فتح باب التسجيل للانتخابات في الـ6 من ديسمبر الجاري حتى تاريخ 23 ديسمبر، وصل إلى 83,550، بينهم 50,324 ناخب من الرجال، في حين تم تسجيل 33,226 من النساء.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم بداية من تاريخ 13 حتى 23 من ديسمبر الجاري بلغ 20,181 ناخب.

وأشارت المُفوضية ضمن تقريرها اليومي لأعداد المُسجلين، إلى أن عدد المسجلين ضمن سجل الناخبين بداية من انتخابات الهيئة التأسيسية، ثم مجلس النواب، إلى جانب المُسجلين الجدد بلغ 1,570,759 .

ويذكر بأن المفوضية كانت قد أعلنت رسميا البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي اعتبارا من 6 ديسمبر 2017، وبحضور البعثة الأممية التي دعت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل وفقا لخطة غسان سلامة.

