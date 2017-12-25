عميد درنة: جاري العمل على إدخال مادة الديزل لمقسمات البريد والاتصالات في المدينة

أوضح عميد بلدية درنة ” أحميدة فضل الله تربح ” أنه جاري العمل على إدخال مادة الديزل لمقسمات البريد والاتصالات في المدينة.

وأضاف ” تربح ” أنه تم العمل والتنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات حفتر بشأن أخذ الإذن بدخول مادة الديزل لتشغيل مولدات توليد الطاقة الكهربائية لمقسمات البريد والاتصالات لحل المشاكل الفنية العالقة في تفعيل خدمة الاتصالات والإنترنت في المدينة وماجاورها.

وأكد عميد بلدية درنة أن مادة «الديزل» التي سيتم إدخالها ستكون وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل وفق المعطيات المقدمة من شركة البريد والاتصالات درنة لتشغيل المقسمات الرئيسية في المدينة اَي بما يعادل “1000” لتر لكل دفعة على مراحل متفاوتة.

وأشاد ” تربح ” بدور آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد ” كمال الجبالي ” الذي كان دائم الحرص على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمدينة وماجاورها.

وأكد عميد بلدية درنة أنه من المتوقع بدء العمل في إدخال وتسليمها خلال الأسبوع الجاري.

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