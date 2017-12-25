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شركة الكهرباء تكشف عن ساعات طرح الاحمال في طرابلس اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 25 ديسمبر2017 في حدود الـ 8 ساعات ، داعيةً المواطنين الى التوفير في استهلاك الطاقة .

الشركة العامة للكهرباء اعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن التقنين و الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الشركة والمواطن.

وكشفت الشركة أن التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم الاثنين يقدر بـ5000 ميجاوات و أن الحمل المتوقع على الشبكة 6800 ميجاوات، مبينةً أن العجز المتوقع يقدر بـ1800 ميجاوات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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