الخراز: لا نقوم بحبس مواطن إلا بإذن من النيابة العامة أو العسكرية

حذر الناطق باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز من التدخل في الشؤون الأمنية في البلاد، في محاولة للرد على تصريحات لمسؤول بجهاز البحث الجنائي في بنغازي عن احتجاز الفنان وسيم عادل.

ووجه الخراز تحذيره إلى بعض الشخصيات التي تنتهك القانون، قائلا إن الأجهزة الأمنية لا تقوم بحبس مواطن إلا بإذن من النيابة العامة أو النيابة العسكرية، وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الأمنية بنغازي.

وأضاف الناطق باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن كل ما صدر من أي شخصية تتدخل في أمور أمنية سيعرضها للمساءلة القانونية، قائلا: «لا مكان للعبث في العمل الامني».

وكان مسؤول أمني بالإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي في بنغازي أكد أول أمس السبت، احتجاز الفنان وسيم عادل، دون ذكر تفاصيل حول سبب الضبط.

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وكان رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعية تداولوا مقطع فيديو لما يبدو أنه قيادي سلفي يُدعى عبد الفتاح بن غلبون، ظهر فيه وهو يحرض على وسيم عادل، وهو الشخص نفسه الذي ظهر في «فيديو» سابق، بعد أن تم توقيف منظمي حفل «إحياء ساعة الأرض» بجامعة العرب الطبية في بنغازي، في 30 مارس الماضي، مهاجمًا الاحتفال ومنظميه، واصفًا إياه بـ«الأمر المشين والمنكر الذي يندى له الجبين».

وكانت رئيسة منبر المرأة الليبية للسلام الزهراء لنقي، كشفت أنّ الفنان وسيم عادل «أصيب بكسر في الحوض وحروق بعد تحريض عليه من قبل القائد بن غلبون السلفي في قوات الصاعقة التابعة للجيش».

وكتبت الزهراء لنقي على صفحتها بموقع «فيسبوك» الجمعة تدوينة جاء فيها«إن القائد بن غلبون السلفي في قوات الصاعقة التابعة للجيش»، اتهم الفنان وسيم عادل بـ«أنه فلسطيني خبيث يدعو لنشر الرذيلة بين فتيات بنغازي!»

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