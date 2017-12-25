مصور ليبي يتساءل.. هل اعتبر ألفانو زيارته لليبيا رحلة داخلية!؟

المتوسط/ ترجمة:

قال المصور الصحفي الليبي محمد بن خليفة، إن خلال زيارة رئيس وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو، أمس الأحد إلى العاصمة طرابلس، قامت إدارة الجوازات بعدم السماح للوفد الإيطالي بالمغادرة، وذلك بسبب عدم حمل ألفانو لجواز سفره الذي تركه في بلده.

وأوضح بن خليفة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي فيسبوك، باللغة الإنجليزية تابعتها وترجمتها صحيفة المتوسط، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قام بالتدخل والسماح للوفد بالمغادرة وحل الاشكالية، فيما طرح بن خليفة في ختام تدوينته تساؤلا قال فيه” هل بالفعل نسى ألفانو جواز سفر، أم أنه يعتبر زيارته إلى ليبيا هي رحلة داخلية”؟!.

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