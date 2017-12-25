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الغرفة الأمنية بنغازي: تنسيق مباشر مع النيابة بخصوص “إلقاء القبض”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV| متابعة إخبارية

قال النقيب طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى إن النيابة العامة تُنسق بشكل مباشر مع آمر الغرفة اللواء ونيس بوخمادة بخصوص أي إجراءات قبض، وأن مثل هذه الإجراءات لا تؤخذ من دون “إذن وتنسيق” من النيابة العسكرية، لافتا إلى السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وبحسب النقيب الخراز فإن الغرفة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد شخصيات جدلية بخصوص ما صدر عنها في الآونة الأخيرة، وأنها ستتعرض للمساءلة القانونية، كاشفا عن أنه لن يكون هنالك مكان لمن أسماهم بـ”العابثين بالوطن”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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