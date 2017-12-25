الخراز لـ “وال” : أي توقيف يتم بإذن النيابة ونحذر من تدخل بالتدخل في الشأن الأمني

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال)- نفى المتحدث باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز اليوم الأثنين، قيام الأجهزة الأمنية توقيف أي مواطن بدون إذن النيابة العامة، أو النيابة العسكرية، وهناك تنسيق مباشر مع الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى .

وحذر النقيب طارق الخراز – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية- من قيام بعض الشخصيات التي وصفها “بالجدلية” من تدخلها في الشؤون الأمنية .

وأشار النقيب طارق الخراز إلى أن كل ما يصدر من وصفها بالشخصيات الجدلية بتدخلها في الأمور الأمني سيعرضها للمسائلة القانونية، موضحاً أنه لا مكان للعبث في العمل الأمني . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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