رئيس محفظة ليبيا افريقيا:"إستثمارات المحفظة ستتوسع في تونس"

أكد رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا افريقيا للإستثمار محمد عطية العبيدي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، أن استثمارات المحفظة ستتوسع في تونس خلال العام المقبل.

وأضاف العبيدي أن المحفظة وضعت خطة عمل للتوسع في تونس سيكشف عنها قريبا.

ولفت العبيدي إلى أن محفظة ليبيا افريقيا للإستثمار لم تجد أية عوائق تذكر للإستثمار في تونس، مبينا أن التعاون التونسي متوفر في هذا الخصوص.

كما أكد العبيدي أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا لم يؤثر على حجم إستثمارات المحفظة في تونس.

وتأتي التصريحات التي أدلها بها العبيدي لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” على هامش الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار اليوم الإثنين، بنزل “لايكو” بالعاصمة التونسية الذي يعد من أهم استثمارات المحفظة في تونس.

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