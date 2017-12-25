الرائد_خاص رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لـ #الرائد: ع…

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لـ #الرائد: عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين منذ الإعلان عن تحديث السجل الانتخابي حتى يوم 25 ديسمبر الجاري بلغ 102 ألف ناخب، ليتجاوز عدد المسجلين المليون ونصف بمن سجلوا سابقا في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس النواب.
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ٌقناة الرائد
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