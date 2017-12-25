ليبيا_الآن| من زيارة وزير خارجية إيطاليا ” آنجيلينو إلفانو”، أمس الأحد، إلى ال…

#ليبيا_الآن| من زيارة وزير خارجية إيطاليا ” آنجيلينو إلفانو”، أمس الأحد، إلى السفينة الحربية الإيطالية المتواجدة قرب قاعدة “بوستة البحرية”.
تعليقات
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عاطيين تحيه وهو فايتهم يستاهلوا عقاب وقت وزير خارجيه يعطوه تحيه
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كلب وطز في طليان
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أنتم الاثنين من اتباع حفتر وتو حفتر يلقط في أيامه الاخيرة أنشاالله
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في البروتوكولات يوضع العلم الوطني على يمين العلم الاجنبي مالم يكن السيد الفانو يزؤر أرضا ايطالية وربما الزيارة اعتبرها كذلك وقد حضر الى ليبيا بدون جواز سفر. لقد استفحل أمر نفوذ ايطاليا وتدخلها وكأن ليبيا عادت مستعمرة لها.
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