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#ليبيا_الآن| من زيارة وزير خارجية إيطاليا ” آنجيلينو إلفانو”، أمس الأحد، إلى ال…

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| من زيارة وزير خارجية إيطاليا ” آنجيلينو إلفانو”، أمس الأحد، إلى السفينة الحربية الإيطالية المتواجدة قرب قاعدة “بوستة البحرية”.



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قناة الان

قناة الان

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