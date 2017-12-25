تصدير أول شحنة من وقود الديزل بعد عودة "اسفلت بنغازي" للانتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، استئناف العمل بمصنع أسفلت بنغازي وعودته للإنتاج بعد انتهاء أعمال صيانته بالجهود الذاتية.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الناقلة “هافانيا” دخلت رصيف شركة البريقة بميناء بنغازي مساء السبت، لشحن 15 ألف طن من مادة الديزل الخوائي (V.G.O ) مؤكدة أن هذه الشحنة الأولى بعد عملية الصيانة للأجزاء المتضررة من المصنع.

وأشار البيان، إلى أن عملية الصيانة تمت تحت المتابعة المستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط وبالجهود الذاتية للكفاءات الوطنية بالشركة، وبدعم من شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضافت الشركة هذه التجربة تمثل نموذجا لتكامل جهود المؤسسة والشركات التابعة لها، وشهادة بكفاءة وخبرة العاملين الوطنيين بالقطاع ودور الشركات المحلية التي ساهمت في إنجاز المشروع.

يشار إلى أن مصنع أسفلت بنغازي هو أحد المصانع التابعة لشركة الزاوية لتكرير النفط، وتعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب على الجماعات الإرهابية في بنغازي.

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