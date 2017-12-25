ضبط قياديين إرهابيين في تونس

تمكنت أجهزة الأمن التونسية، ليل الأحد – الاثنين، من إلقاء القبض على قياديين إرهابيين اثنين ، في إحدى مرتفعات منطقة القصرين، كما ضبطت بحوزتهما أسلحة وذخائر.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية التونسية، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّ معلوماتٍ وردت إلى أجهزة الأمن حول تردّد المذكوريْن على التجمعات السكنية المحاذية لأماكن تمركزهما لترويع المواطنين، في جبال محافظة القصرين.

كما أوضح البيان، أنّ الوحدة المختصة للحرس الوطني أعدت كمينًا أسفر عن إلقاء القبض على المذكورين، وضبط سلاحين من نوع «شطاير»، وعدد من خزائن سلاح نوع «شطاير boite chargeur»، وذخيرة، وهواتف نقالة.

وفي السياق نفسه، تعهدت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة البحث والتنسيق مع النيابة العامة لإدارة مكافحة الإرهاب.

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