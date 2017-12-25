غرفة أزمة لمتابعة أعطال الكهرباء في هراوة والعامرة

قررت الشركة العامة للكهرباء، تشكيل غرفة أزمة تتولى متابعة شبكة الكهرباء والأعطال المتكررة بمنطقتى هراوة والعامرة الواقعة فى نطاق الدائرة.

وقال مصدر بدائرة توزيع هرواة بالشركة العامة للكهرباء لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن غرفة الأزمة ستتولى مساندة فرق الصيانة السريعة لإصلاح الأعطال اليومية لشبكة الكهرباء، التي تحدث نتيجة العوامل الجوية والأمطار.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع متكرر للكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما تتواصل لليوم الخامس، أعمال الصيانة بعد الاعطاب التي لحقت بشبكة التوزيع.

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