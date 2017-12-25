مقتل ثلاثة موظفين بحقل زلطن نتيجة تسرب غاز كبريتيد الهديروجين

أكد مصدر من حقل زلطن، جنوب البريقة، التابع لشركة سرت للنفط، مقتل ثلاثة موظفين وإصابة آخر نتيجة تسرب غاز “كبريتيد الهديروجين” إثناء الصيانة الدورية لأحدى المعدات .

وأضاف المصدر لموقع ليبيا الخبر، الإثنين، أن موظفين اثنين من القتلى، هم من حاملي الجنسية السودانية، والآخر ليبي الجنسية، مشيرا إلى أن الموظف المصاب نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج الآن.

وفي السياق ذاته، تعرض أربعة موظفين من العاملين بمصنع الأمونيا التابع لشركة البريقة، للاختناق إثر إستنشاق غاز الأمونيا ونقلو إلى المستشفى على الفور.

وأرجع المصدر سبب تسرب الغاز في حقل زلطن، إلى عدم تواجد أفراد السلامة، لتتبع إجراءات السلامة، واستخدام جهاز كشف الغاز.

يُذكر أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في حقل زلطن، بينما شهدت حقول أخرى في ليبيا، تسريبات غاز ويتمكن أفراد السلامة من السيطرة عليها.

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