الفاو: هذه حصيلة قتلى معارك النزاع الليبي

المتوسط:

كشفت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أن إجمالي أعداد حالات الوفيات الناجمة عن النزاع الليبي بلغت نحو بـ15371 شخصًا خلال الفترة (بين 15 فبراير 2011 إلى 29 ديسمبر 2016)، لافتة إلى أن ليبيا تحتل المراتب الأولى من حيث دول المنطقة، التي تنفق بشكل كبير، على تكاليف العنف بما يقارب 10%.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الذي حمل عنوان “بناء الصمود بشأن الأمن الغذائي والتغذية في أوقات النزاع والأزمة: نظرة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا” أنّ 6% من الليبيين في حاجة إلى المساعدة الغذائية، مؤكدًا على أنّ عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في ليبيا بلغ 2527 شخصًا في الأعوام بين 2011 و2015، موضحا أنه أعداد الليبيين «المهجّرين» من مناطق سكناهم، قدرت بنحو 639658 مهجرًا ليبيًا، و8796 من اللاجئين الليبيين في دول أخرى.

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