حضري أسهل وأشهى تورتة

في موسم الاحتفال بالعام الجديد، نقدم لك أسهل طريقة لإعداد التورتة في مطبخك بأقل تكلفة.

تعرفي معنا على مكونات وطريقة تحضير التورتة، حسب وصفة «كوك باد».

المكوّنات

2 علبه كيك الفانيليا الصغيرة أو الشكولاتة

4 دحي

6 ملاعق زبد

2 كوب ونصف لبن

2 ملعقة سمن

2 كيس كريم شانتيه مع نص كوب لبن مثلج

2 حبة كريز

شكولاته مبشورة

الطريقة

أولًا، سخني الفرن.

في وعاء ضعي الدعي واضربيه جيدًا ،ثم ضعي الزبد واضربيهم حتي تمام التجانس.

ضعي اللبن وامزجيهم جيدًا.

ثم ضعي الخليط الموجود بالعبوات تدريجيًا، وإذا لاحظتي أن العجينه غليظة يمكن إضافة فليل من اللبن حتي الوصول للقوام المناسب.

ادهني صينيتين صغيرتين بالسمن وأدخليهم الفرن كل صينية نصف ساعة علي نار هادئة.

اضربي الكريم شانتيه مع لبن مثلج جدًا وضعيه بالفريزر قليلًا.

بعد أن يبرد الكيك تمامًا احضري صينية مسطحة كبيرة ونزلي الكيكة الأولي وضعي فوقها الكريم شانتيه، ثم ضعي الكيكه الثانية فوقهم وأيضًا وزعي علي الوجه الكريم شانتيه ثم زينيها بالكريز والشكولاتة المبشورة.

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