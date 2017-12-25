ضبط 5000 لتر من الخمور المحلية في الفعكات غرب بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

ضبط أعضاء قسم النجدة بنغازي أمس الأحد 5000 لتر خمور محلية الصنع جاهزة للبيع في منطقة الفعكات غرب المدينة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز، إن الضبط جاء وفقًا لمعلومات وردت إلى القسم وبعد أخذ إذن النيابة تمت مداهمة المصنع.

وأضاف الخراز في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″أنه فضلا عن 5000 لتر من الخمور المحلية تم أيضًا ضبط مواد تستخدم في تصنيعها وأنواع خمور أخرى.

وأكد الناطق باسم الغرفة الأمنية أنه تم نقل المضبوطات من المصنع إلى قسم النجدة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

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