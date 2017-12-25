قاضي أمريكي يوقف قرار ترامب القاضي بعدم قبول طلبات اللجؤ من 11 دولة بينها ليبيا

أوقف قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، بشكل جزئي، قرار الرئيس دونالد ترامب، القاضي بعدم قبول طلبات اللجؤ من إحدى عشر دولة بينها ليبيا.

ونقل موقع هاف بوست عن القاضي بمحكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت،قواه: إنه يُحظر على إدارة الرئيس ترامب تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين علاوة عن ذلك لا يمكن منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة، ما دام لهم “علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة“.

والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، التي شكلت معاً أكثر من 40% من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.

وأوقفت إدارة ترامب أيضاً برنامجاً كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية. وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.

وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة، ما دام لهم “علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.

وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها، إن حظر دخول اللاجئين “ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية”، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا، لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوماً، من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني.

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