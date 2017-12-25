الصيد تكشف موقفها من الانتقال للانتخابات قبل الانتهاء من الدستور  

خاص/ المتوسط:

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، إن الجلسات الحوارية لحراك ” الاستفتاء أولاً” انطلقت بعدد من المدن الليبية بنفس التوقيت والتاريخ، موضحة أن جميع الجلسات، هي جلسات داعمة للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات لتفادي التخبط والوقوع في مرحلة انتقالية رابعة بدون ضوابط حاكمة.

وكشفت الصيد في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنها شرعت من خلال تواجدها بالمملكة المغربية في عمليات التعريف بمشروع الدستور دوليا، لافتة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع المهتمين بالشأن الدستوري الليبي، والعمل مع مختصين مغاربة من خلال جامعة محمد الخامس على التعريف بالمشروع دوليا، حيث ستكون خطوات مثيلة الايام المقبلة في باريس والقاهرة وعدد من عواصم العالم.

وحول موقفها من الانتقال إلى المرحلة الانتخابية دون الوصول إلى استفتاء على الدستور، علقة الصيد قائلة ” إن موقفها يأتي مماثل لموقف الكثير من ابناء الوطن الواعيين بأن خوض هكذا تجربة بدون وجود دستور، سيقوم باستنزاف ما تبقى من المواطن والوطن وسيزيد من الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة”.

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