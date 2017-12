البحث الجنائي بشحات يكشف عن جريمة آثار

قامت عناصر قسم البحث الجنائي شحات، بإلقاء القبض على شخصين يقومان بعرض قطع أثرية للبيع، حيث تعود القطع التي تم العثور عليها بحوزتهما لما يقارب النصف قرن.

وتمت مراقبة المشتبهين، والتجهيز لكمين محكم للقبض عليهما، وجاء ذلك بعد أن تلقى قسم البحث الجنائي بالمدينة معلومات تفيد بمتاجرة شخصين ليبيين بقطع فنية أثرية، والتأكد من صحتها.

وتم إطلاع مصلحة الآثار الليبية على القطع التي كانت بحوزة الجناة، بينها رأس تمثال يعود للعصر الروماني، وصحن معدني.

وبحسب المصلحة، تبيين أن القطع الأثرية المُصادرة يُمنع تداولها وبيعها أو حتى الاحتفاظ بها، استناداً إلى القانون رقم 3 لسنة 1995 فيما يخص حماية الآثار والمتاحف والمدن التاريخية.

