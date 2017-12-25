إعادة الكهرباء إلى جنوب وغرب سرت بعد 48 ساعة من الانقطاع

أكد رئيس مكتب الصيانة السريعة بدائرة الزعفران التابعة للشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق والأحياء السكنية بضواحي سرت، بعد انقطاعه بسبب سقوط الكوابل والأسلاك الكهربائية جراء الرياح القوية والأمطار الغزيرة، التى شهدتها المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الكهرباء فُصلت عن المناطق والأحياء السكنية بالغربيات والزعفران والخط الزراعي وخط الظهير الجنوبي والمنطقة الصناعية 7 كيلو متر غرب سرت.

وأضاف أنه بفضل جهود فنيي الصيانة وتعاون أهالي المناطق، تم تركيب أسلاك وكوابل جديدة وإعادة التيار الكهربائي، «رغم قلة الإمكانيات والظروف القاسية التي تشهدها المدينة بعد هطول الأمطار الغزيرة».

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