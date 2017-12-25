ريال مدريد يستقر على بديل زيدان

كشفت تقارير صحفيةٌ أنّ المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي من المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد الموسم المقبل بدلًا من الفرنسي زين الدين زيدان.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية السبت، على أرضه ووسط جماهيره أمام الغريم التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 17من الدوري الإسباني.

وفي هذا الصدد ذكرت صحف بريطانية أن هزيمة ريال مدريد في «الكلاسيكو» تعني زيادة الضغط على زيدان بسبب ضياع حلم التتويج بالليغا هذا الموسم وزيادة الفارق بشكل كبير مع المتصدر البارسا.

وكشفت أن أنطونيو كونتي بنسبة كبيرة لن يكون مع «البلوز» الموسم المقبل وأنه متحمّسٌ لتولي المهمة في سانتياغو برنابيو بدلًا من زيدان، فيما أشارت تقارير إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز معجب بما قدّمه كونتي في موسمه الأول مع فريق غرب لندن وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط