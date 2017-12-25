ليبيا_الآن| عقد رئيس مجلس الادارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الالي بالمؤسسة الو…

#ليبيا_الآن| عقد رئيس مجلس الادارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الالي بالمؤسسة الوطنية للنفط “جادالله العوكلي”، اجتماعات مع مدراء اقليميين لشركتي “أوراكل” و”ميكروسوفت” خلال تواجده في القاهرة، لبحث الخدمات التي من الممكن تقديمها لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط في ليبيا.



