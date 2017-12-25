ميسي بديـلًا لـبابا نويل

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على الظهور عبر «تويتر»، الإثنين، بإطلالة مختلفة وسط عائلته وهو يرتدي ملابس «بابا نويل» بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

ويدخل ميسي أجواء أعياد الكريسماس وهو في قمة معنوياته ، بعد أن ساهم وبقوة في فوز فريقه على الغريم التقليدي ريال مدريد (3-0)، على ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، السبت، وحسم الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين، وهو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.

وعزَّز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

أبعد «برشلونة» منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي، حيث تقدَّم لويس سواريز، وسجل ميسي الثاني من ضربة جزاء، ليكون الهدف 15 له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفًا في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو، كما صنع الهدف الثالث الذي سجَّله البديل أليكس فيدال في الوقت بدل الضائع.

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