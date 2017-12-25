ربتها زوجة والدها وهذا سر خلعها الحجاب.. 17 معلومة عن غادة عادل

لم يكن التمثيل في حساباتها، إذ كانت وافدة من ليبيا في عمر الثامنة عشرة مع أسرتها، تبحث عن الاستقرار في مصر الذي طالما حلمت به منذ ولادتها ونشأتها في “بنغازي”، ولكن يسوقها القدر إلى صدفة تغير من مسار حياتها الشخصية والفنية، لتصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أشهر نجمات الدراما في مصر والوطن العربي.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 17 معلومة عن الفنانة غادة عادل.

1- اسمها بالكامل "غادة عادل إبراهيم فرج صدقي".

2- ولدت في 25 ديسمبر 1974، بمدينة "بنغازي" الليبية.

3- والدها من أصول فلسطينية وكان يعمل محاسبًا، ولها شقيق أكبر، و3 أخوات من أم أخرى هن: "مها، مروة، مي".

4- توفيت والدتها السورية الأصل وهي في عمر العامين، فتولت زوجة والدها تربيتها.

5- خالتها هي الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زوجة الفنان حسن يوسف.

6- قالت إنها لم تعرف يوما معنى قسوة زوجة الأب التي تظهر في أعمال السينما، بل على العكس كانت زوجة أبيها تفضله على بناتها، في كثير من الأحيان.

7- مارست هواية الغناء في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من خلال حفلات المدرسة.

8- ظلت مقيمة في ليبيا حتى سن 18 عاما.

9- درست المحاسبة في أحد المعاهد الليبية، ولم تدخل الجامعة، وفق ما أوضحت في حوارها التليفزيوني ببرنامج "مفاتيح".

10- بدأت مسيرتها المهنية في مصر من خلال العمل كـ"موديل" إعلانات، مع المخرج طلعت يوحنا.

11- تقابلت مع مخرج الإعلانات -آنذاك- مجدي الهواري، عن طريق صديقتها، ونشأت بينهما علاقة حب بدلا من علاقة العمل، لتتحول سريعا إلى زواج.

12- شاركت المطرب هاني شاكر تصوير كليب أغنيته "تخسري"، عام 1997.

13- أول ظهور تليفزيوني لها كان من خلال مسلسل "زيزينيا"، عام 1997.

14- انطلاقتها الحقيقية جاءت بعد مشاركتها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، عام 1998.

15- شاركت على مدار مسيرتها الفنية فيما يزيد على 40 عملا، ما بين أفلام سينمائية، أبرزها: "الباشا تلميذ، عيال حبيبة، في شقة مصر الجديدة، كلاشنكوف، ابن القنصل، أهواك، هروب اضطراري"، بجانب مسلسلات تليفزيونية، منها: "وجه القمر، مبروك جالك قلق، قلب ميت، فرح العمدة، سرايا عابدين، سر علني، عفاريت عدلي علام".

16- لديها 5 أبناء هم: "محمد، مريم، حمزة، عز الدين، عبد الله"، وقد شارك محمد مع والده بالتمثيل في مسلسل "مزاج الخير"، بطولة مصطفى شعبان.

17- ارتدت الحجاب لفترة وابتعدت عن الفن، ثم خلعت الحجاب وعادت مرة أخرى، وعن ذلك قالت في حوار صحفي مع جريدة "البيات الإماراتي"، عام 2003: "أظن أن الاعتزال والحجاب ثم التراجع عنهما خصوصيات، فهناك أسباب شخصية ليس من حق أحد معرفتها مثلي مثل أى امرأة أخرى تتوقف عن عملها فترة ثم تعود لأسباب خاصة بها".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا