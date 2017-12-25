بلدي بنغازي يشكل غرفة طوارئ لمواجهة سوء الاحوال الجوية

اعلنت غرفة العمليات والطوارئ ببلدية بنغازي، انها قامت بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة والشركات العامة في البلدية بمتابعة المختنقات التي قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة لرداءة حالة الطقس .

وأكدت الغرفة عبر الصفحة الرسمية لبدية بنغازي على موقع الفيس بوك انها على أهبة الاستعداد لفتح الشوارع في حال هطول الأمطار بشكل كبير، والتي قد تعيق الحركة المرورية وأن مختلف الجهات متكاتفة رغم قلة الامكانيات .

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