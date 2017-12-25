لافروف: موسكو تدعم حزم مصر في القضاء على الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ موسكو تدعم حزْم السلطات المصرية الواضح في القضاء على الإرهاب.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع شبكة «روسيا اليوم» الروسية الاثنين، بحسب ما أرودته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: «نحن نتعاون مع الشركاء في مصر بشكل مكثّـف منذ وقت طويل، حيث تتطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات».

وشدّد على أهمية التعاون العسكري مع مصر والذي يتطور بشكل مكثف خاصة في ظل الخطر الناجم عن الإرهاب في هذه المنطقة، وقال إنّ هناك اتصالاتٍ مكثفةً على مستوى الخبراء العسكريين وهناك مناورات عسكرية مشتركة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المشروعات الهامة المشتركة القائمة بين البلدين ، من بينها بناء المحطة النووية الكهربائية بالضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس بمصر.

وأضاف لافروف أن روسيا وقّـعت مع مصر اتفاقيات تعاون مشترك في المجال الجوي وتعد اتفاقيات ذات طابع تقنيٍّ تعكس علاقة الشراكة بين البلدين لتحقيق المنفعة المتبادلة.

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