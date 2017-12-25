ليبيا تترأس المجموعة العربية في منظمة اليونسكو

تسلم مندوب ليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” عبد القادر المالح رئاسة المجموعة العربية في المنظمة من مندوب لبنان الدائم على مدى العام المقبل.

وقال المالح في تصريح للوكالة الليبية للأنباء الاثنين، إن ليبيا كانت من أوائل المساهمين في منظمة اليونسكو منذ عام 1953، مؤكدا أنها ظلت على الرغم من كل الظروف متمسكة بأن تكون جزءا من هذه المنظمة.

وأشار المالح إلى ترسيخ مكانة ليبيا دولة عضوا في المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية، بما يحافظ على الاندماج مع المؤسسات الدولية الداعمة لتطور التعليم والعلوم في ليبيا، والحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي.

وكانت ليبيا قد ترأست أيضا لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية بالإضافة لشغلها نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة.

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