الفيفا تجمع 45 مراقبًا ليبيًا في طرابلس بعد 24 ساعة

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس ، عبد المولي المغربي على توجيه الدعوة إلى 45 مراقبًا لمسابقات كرة القدم الليبية لعقد جلسةٍ، غدًا الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالمدينة الرياضية.

ويحاضر في الجلسة ، الدولي جمال أمبيه وعصام شرف الدين، لمناقشة آخر مستجدات وتعديلات قانون كرة القدم الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المراقبون الذين وجهت لهم الدعوة، هم: سالم عدال ، خيري سعد ،محمد السوادي ،عبدالله البلسوس ،علي بكره ،فتحي الخباط ، محمد حموده ،ميلود إبراهيم ،أمحمد بن غرسه ،محمد الزوبيك ،ناجي الزيتوني ،خالد الجربي وحبيب أحمد ، وحيد صالح ،سليمان محمد ،عبدالله المنصوري ،السنوسي خير ،فوزي الشحومي ،بشيرعنان ، يوسف بلال وأحمد عاشور.

إضافةً إلى ناجي الخباط ،عوض الككلي ،عبدالباسط كريفه ،فتحي عمران ، إبراهيم التميمي ،عبدالله بوعصارة ،صالح عمران ،خالد عدّال ،أسامة الأشهب ،سليمان الكابوطي ،كمال إنوير ،عبد المنعم الشريف ،عبدالواحد حبيب ،نورالدين عبدالسلام ،السيفاو علي ،لطفي سالم ،لطفي عظم ،محمد الأمين ،عادل الراعي ،خالد الزيتوني وعبدالفتاح التريكي ،يوسف عبدالله ،لطفي المبروك وسعيد عيّاد.

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