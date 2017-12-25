الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد على ضرورة اجراء انتخابات برلمانية في ليبيا

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن لبلاده محددات ثابتة تماما في سياساتها الخارجية في التعامل مع القضايا الإقليمية وخاصة القضية الليبية.

وشدد راضي في تصريح صحفي، على الاتجاه الدائم الذي تؤكده مصر من خلال اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تنادي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية عام 2018م، والاكتفاء بهذا الحد من الفترات الانتقالية.

ولفت راضي إلى أن بلاده على طول الخط مع وحدة الأراضي الليبية ولم شمل الليبيين وبسط الأمن ولاستقرار في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تقوم حاليًا بدعم المسار التفاوضي من خلال الاتفاق السياسي، باعتباره الحل الوحيد للازمة الليبية، ويبقي المفتاح لتنظيم انتخابات، وإنهاء الانتقال السياسي.

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