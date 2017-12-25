افتتاح أول سوق للأسر المنتجة بسرت تحت شعار من «إنتاجي نكفي ذاتي»

افتتح الاثنين، سوق الأسرة المنتجة الأول بسرت تحت شعار «من إنتاجي نكفي ذاتي»، برعاية وإشراف الاتحاد النسائي بالمدينة.

وقال مصدرٌ بالاتحاد النسائي للتنمية البشرية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنّ السوق شارك فيه عددٌ كبير من ربّات البيوت بعرض إنتاجهن من الحلويات المشكلة، والصناعات التقليدية المنوعة والملابس النسائية وملابس الأطفال من ابتكارهن.

وأوضح المصدر أن أسعار المعروضات بالسوق الذي يستمر لمدة أربعة أيام مناسبة، مؤكدًا أنّ المعرض نُظم لتشجيع المرأة الليبية المنتجة للاعتماد على نفسها، والمساعدة فى تخفيف أعباء الأسرة.

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